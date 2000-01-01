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Джонсон: `Израиль – великая страна, которую я люблю` 10.07 11:02   MIGnews.com

Джонсон: "Израиль – великая страна, которую я люблю"

Член парламента Аксбриджа и Южного Райслипа Борис Джонсон назвал себя "страстным сионистом", а Израиль - "великой страной", которую "я люблю".

Борис Джонсон в своем интервью высказал свое мнение об операции Армии Обороны Израиля против ХАМАСа в 2014 году.

"Те из нас, кто поддерживает Израиль, всегда хотят, чтобы Израиль проявлял максимально возможную сдержанность во всех своих действиях и делал все возможное для минимизации жертв среди гражданского населения. Совершенно неприемлемо, чтобы ни в чем не повинное израильское гражданское население столкнулось с угрозой ракетных обстрелов и бомбардировок со стороны Газы. Я понимаю, почему Израиль отреагировал таким образом, и я понимаю провокацию и возмутительное поведение, которые вызвали такую реакцию".

"Израиль имеет право на ответ, Израиль имеет право защищать себя. Израиль имеет право ответить на силу силой. Я поддерживаю Израиль. Я всегда буду поддерживать Израиль. Я только что присоединился к тем, кто говорит: Я хочу, чтобы ответ Израиля был соразмерным, " - сказал Джонсон.


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