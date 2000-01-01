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Нетаниягу: Мы продолжим увековечивать память павших солдат | Фото: Амос Бен-Гершом10.07 16:02   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьей Ронена Любарски

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой встретились с членами семьи погибшего сержанта Ронена Любарски, бойца отряда "Дувдеван" в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вписал букву в свиток Торы, написанный во имя вознесения душ всех павших солдат отряда "Дувдеван" и увековечивания их памяти. Речь идет о совместной инициативе семьи Ронена Любарски и НКО "Руах Габит".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

«Сегодня мы дописываем "Сефер ха-Митнадвим" во имя вознесения душ Ронена и других павших солдат отряда "Дувдеван". Это подразделение, которое стоит на страже безопасности Израиля, – олицетворение добровольчества, самопожертвования и героизма. И сейчас признание народа и государства получают свое выражение.
Нетаниягу: Мы продолжим увековечивать память павших солдат | Фото: Амос Бен-Гершом
Мы знаем, что данная инициатива связана с огромной болью, вашей и других семей. Мы с вами, обнимаем вас, как родных.
Нетаниягу: Мы продолжим увековечивать память павших солдат | Фото: Амос Бен-Гершом

Мы продолжим увековечивать память павших солдат по одной простой причине: мы живем благодаря им, благодаря им живет и развивается государство. Это не преувеличение – это на самом деле так, и нет ничего лучше, чем воспевать их имена в Книге Книг нашего народа».

Видео: https://bit.ly/30nQb2r. Видеооператор: Итай Бейт-Он.


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