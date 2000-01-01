Министр образования сравнил смешанные браки с Холокостом

Этот комментарий Рафи Перец озвучил в ходе заседания израильского правительства 1 июля, передает ресурс Axios со ссылкой на несколько анонимных источников.
Согласно данным портала, глава ведомства также сказал, что именно из-за таких браков евреи потеряли около 6 миллионов человек за последние 70 лет.
Между тем, министр энергетики Юваль Штайниц осудил заявлении Переца. По его словам, "необходимо отказаться от игнорирования и презрения в отношении американских евреев, которые рассматривают принадлежность к еврейской общине не только в религиозном, но также в культурном и историческом плане".
Кроме того, позицию министра образования раскритиковал и генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт.
Также в числе критиков высказывания Переца вошел фонд The Ruderman Family Foundation.