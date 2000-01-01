Джонсон обещает посетить Израиль в качестве премьер-министра
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что обязательно нанесет официальный визит в Израиль, если займет пост главы британского правительства.
В интервью газете Jewish News Джонсон подчеркнул, что никто не сможет помешать ему посетить Еврейское Государство в качестве премьер-министра Соединенного королевства.
Как известно, ранее политик неоднократно заявлял о готовности преследовать палестинских лидеров за их регулярные денежные выплаты в пользу осужденных террористов и ближайших родственников убитых преступников.
Джонсон также прокомментировал иранский вопрос, отметив, что его страна подождет подтверждения по поводу нарушения Исламской Республикой условий ядерной сделки от 2015 года и только потом будет рассматривать возможность возвращения санкций.
Джонсон добавил, что сам лично он "готов" возобновить санкции против Тегерана.
По его словам, Исламской Республике необходимо "прекратить это безумие" и не нужно стремиться к получению ядерного оружия.