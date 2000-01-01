Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












БАГАЦ рассмотрит петицию против должности Ганца | Фото:10.06 08:48   MIGnews.com

БАГАЦ рассмотрит петицию против "альтернативного премьера"

БАГАЦ рассмотрит петицию, ставящую под сомнение, соблюдалась ли конституция при назначении министра обороны Бенни Ганца на должность заместителя премьер-министра.

Дата слушания на данный момент неизвестна, передают израильские СМИ.

Документ в очередной раз подала НКО "Движение за качество власти", утверждая, что закон о создании нового офиса представляет собой "фундаментальное изменение, которое можно даже рассматривать как изменение правящей системы в Израиле".

"Движение требует отмены изменения закона из-за эксплуатации премьер-министром Нетаниягу, который стремится создать новый конституционный режим, чтобы защититься от уголовных обвинений, и Ганцем, который пытается внести это изменение по краткосрочным политическим соображениям из-за недоверия к Нетаниягу", – сказано в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Саар: какая логика стоит за решениями БАГАЦа?
09:48
Арестованы два участника атаки против офицеров в Цеелим
09:30
ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля
09:09
Израильтяне снимают маски, хотя их эффективность доказана
08:53
Протесты коронавируса: снова перекрыт въезд в  Иерусалим
08:27
На рейсе El Al  из Нью-Йорка - заражение коронавирусом
08:24
ПА активно готовится к насилию из-за аннексии
08:06
Ведущие вузы Израиля потеряли позиции в мировом рейтинге
07:45
Полиция: в Израиле не задерживают так, как Джорджа Флойда
07:24
В Израиле разрешат употребление каннабиса с 21 года
07:10
Протесты в США: "лидер" Ку-клукс-клана въехал в толпу
06:44
Эйфелева башня откроется для посетителей: дата и условия
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:31
Google Карты теперь строят маршрут с учётом COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  