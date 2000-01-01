БАГАЦ рассмотрит петицию против "альтернативного премьера"
БАГАЦ рассмотрит петицию, ставящую под сомнение, соблюдалась ли конституция при назначении министра обороны Бенни Ганца на должность заместителя премьер-министра.
Дата слушания на данный момент неизвестна, передают израильские СМИ.
Документ в очередной раз подала НКО "Движение за качество власти", утверждая, что закон о создании нового офиса представляет собой "фундаментальное изменение, которое можно даже рассматривать как изменение правящей системы в Израиле".
"Движение требует отмены изменения закона из-за эксплуатации премьер-министром Нетаниягу, который стремится создать новый конституционный режим, чтобы защититься от уголовных обвинений, и Ганцем, который пытается внести это изменение по краткосрочным политическим соображениям из-за недоверия к Нетаниягу", – сказано в сообщении.