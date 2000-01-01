10.06 08:48 MIGnews.com

БАГАЦ рассмотрит петицию против "альтернативного премьера"

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БАГАЦ рассмотрит петицию, ставящую под сомнение, соблюдалась ли конституция при назначении министра обороны Бенни Ганца на должность заместителя премьер-министра.Дата слушания на данный момент неизвестна, передают израильские СМИ.Документ в очередной раз подала НКО "Движение за качество власти", утверждая, что закон о создании нового офиса представляет собой "фундаментальное изменение, которое можно даже рассматривать как изменение правящей системы в Израиле"."Движение требует отмены изменения закона из-за эксплуатации премьер-министром Нетаниягу, который стремится создать новый конституционный режим, чтобы защититься от уголовных обвинений, и Ганцем, который пытается внести это изменение по краткосрочным политическим соображениям из-за недоверия к Нетаниягу", – сказано в сообщении.