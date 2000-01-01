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Главы МИД ФРГ, Франции и Италии сделали заявление по Ливии 10.06 15:52   MIGnews.com

Главы МИД ФРГ, Франции и Италии сделали заявление по Ливии

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и глава внешнеполитической службы ЕС в совместном заявлении указали на то, что все стороны конфликта в Ливии, включая иностранных игроков, должны приостановить боевые действия и вернуться к переговорам в формате "5+5".

"Все стороны конфликта, включая иностранные силы, должны приступить к переговорам в формате "5+5" по соглашению о перемирии. Все стороны должны внести конструктивный вклад в проводимые под эгидой ООН внутриливийские переговоры, чтобы заключить всеобъемлющее политическое соглашение в соответствии с параметрами, согласованными в Берлине", - подчеркнули министры, пишет Reuters.


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