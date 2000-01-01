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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:11.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Массовые беспорядки в Яффо, разбит автобус. Сотни арабов вышли на протесты против убийства Ияда аль-Халака в Иерусалиме и Яффо в ночь на 10 июня.

В Израиле легализуют употребление каннабиса. Партии Ликуд и Кахоль Лван выпустили совместное заявление, в котором сообщают о своем намерении продвигать законы, направленные на легализацию употребления каннабиса в Израиле.

ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля. Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал лидеров арабских государств принять срочные меры, чтобы помешать плану Израиля по применению суверенитета над частями Западного берега.

Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. В среду, 10 июня, скончался советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По данным российских СМИ, врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца.

Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат. Несмотря на повторный рост случаев заболевания коронавирусом, в Тель-Авиве и других городах Гуш-Дана возобновят свою деятельность автобусы в шаббат.


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