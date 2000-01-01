11.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Массовые беспорядки в Яффо, разбит автобус
. Сотни арабов вышли на протесты против убийства Ияда аль-Халака в Иерусалиме и Яффо в ночь на 10 июня.
В Израиле легализуют употребление каннабиса
. Партии Ликуд и Кахоль Лван выпустили совместное заявление, в котором сообщают о своем намерении продвигать законы, направленные на легализацию употребления каннабиса в Израиле.
ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля
. Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал лидеров арабских государств принять срочные меры, чтобы помешать плану Израиля по применению суверенитета над частями Западного берега.
Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин
. В среду, 10 июня, скончался советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По данным российских СМИ, врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца.
Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат
. Несмотря на повторный рост случаев заболевания коронавирусом, в Тель-Авиве и других городах Гуш-Дана возобновят свою деятельность автобусы в шаббат.
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