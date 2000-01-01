Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Резко сократилось количество просителей убежища в ЕС | Фото:11.06 07:09   MIGnews.com

Резко сократилось количество просителей убежища в ЕС

Количество просителей убежища в ЕС снизилось до 10-летнего минимума весной 2020 года из-за коронавируса и закрытия границ, сообщает Центральное государственное телевидение Китая.

Данные взяты у Европейского бюро поддержки убежища, говорится в заявлении. Число заявок сократилось на 86% с февраля, до 8730. Большинство из Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Колумбии.

В марте в ЕС приостановили прием новых заявок.

"Безусловно, доступ для потенциальных искателей убежища в последние несколько месяцев был строго ограничен. Кризис с пандемией коронавируса очень осложнил положение этих людей, которые и так бежали от насилия и преследований", - сообщила исполнительный директор Европейского бюро поддержки убежища Нина Грегори.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:49
ПА отказалась от медицинской помощи из ОАЭ
07:39
В Хайфе расстрелян 28-летний мужчина
07:23
Битва за кладбище - битва за Аль-Аксу: столкновения в Яффо
07:17
Беннетт: Нетаниягу не собирается применять суверенитет
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:19
Netflix создал список фильмов в поддержку BlackLivesMatter
04:05
Наводнение в Китае: тысячи домов разрушены
01:23
Далай-лама выпустит музыкальный альбом  
00:14
HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расизма
21:44
Полиция выписала в 4 раза больше шрафов за неношение масок
21:11
"Сделка века - угроза для Государства Израиль"
20:51
Израиль: 175 новых случаев коронавируса за сутки
20:25
Ганц встретился с главой МИДа Германии
20:06
Беременность и вирус COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  