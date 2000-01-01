11.06 07:09 MIGnews.com

Резко сократилось количество просителей убежища в ЕС

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Количество просителей убежища в ЕС снизилось до 10-летнего минимума весной 2020 года из-за коронавируса и закрытия границ, сообщает Центральное государственное телевидение Китая.Данные взяты у Европейского бюро поддержки убежища, говорится в заявлении. Число заявок сократилось на 86% с февраля, до 8730. Большинство из Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Колумбии.В марте в ЕС приостановили прием новых заявок."Безусловно, доступ для потенциальных искателей убежища в последние несколько месяцев был строго ограничен. Кризис с пандемией коронавируса очень осложнил положение этих людей, которые и так бежали от насилия и преследований", - сообщила исполнительный директор Европейского бюро поддержки убежища Нина Грегори.