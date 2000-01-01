Ганц встретился с главой МИДа Германии

Заместитель премьер-министра и министр обороны Бенни Ганц встретился в среду днем, 10 июня, с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом, который прибыл в Израиль ранее в это же день.
Согласно заявлению после встречи, "Ганц и Маас обсудили тесные связи между Израилем и Германией, которые основаны на общих ценностях и общих интересах".
"Ганц выразил признательность за личное участие Мааса в объявлении вне закона деятельности "Хизбаллы" на немецкой земле и за его неизменную приверженность борьбе с антисемитизмом и антисионизмом, особенно в международных институтах и в социальных сетях."
Они также обсудили региональные события, текущие политические события и дипломатические вопросы в повестке дня. Ганц сообщил Маасу, что мирный план американского правительства предоставляет историческую возможность и что он рассматривает его продвижение в тандеме с американским правительством
"Ганц также обсудил с министром Маасом соответствующие данные, которые вытекают из недавнего доклада МАГАТЭ, в котором говорится об иранской агрессии, и обратил внимание министра на настоятельную необходимость активной работы в рамках Совета Безопасности ООН и в рамках Европейского союза", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в среду, 10 июня, министр иностранных дел Германии Хейко Маас прибыл в Иерусалим, чтобы выразить "обеспокоенность" Евросоюза планами Израиля применить суверенитет над частями Западного берега.