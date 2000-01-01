"Шин Бет" сворачивает программу слежки за телефонами
Агентство внутренней безопасности "Шин Бет" прекратит отслеживание данных с мобильных телефонов граждан для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил в среду, 10 июня, глава комитета.
В середине марта правительство одобрило отслеживание телефонов "Шин Бет" в качестве экстренной меры, поскольку по Израилю стремительно распространялась эпидемия COVID-19.
Детали не уточнялись, однако сотрудники службы безопасности сообщали, что агентство отслеживало маршруты передвижения носителей вируса. Эта мера была оспорена в Верховном суде Израиля.
"Начиная с полуночи сегодня, "Шин Бет" будет недопустимо использовать отслеживание по телефонам в рамках борьбы с коронавирусом", - заявил Цви Хаузер, председатель комисии Кнессета по иностранным делам и обороне.
"Тот факт, что правительство решило на данный момент не придерживаться (такого) законодательства ... доказывает, что настойчивость нашего комитета по использованию альтернатив была принята во внимание", - добавил он.
Хаузер выразил надежду, что правительство найдет другие решения, обратившись к законопроекту только в случае "крайней необходимости, которая не может быть удовлетворена гражданскими средствами".
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 июня, в Израиле зарегистрировано 18 268 зараженных коронавирусом COVID-19.