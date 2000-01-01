Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Шин Бет` перестанет отслеживать телефоны граждан | Фото:10.06 19:40   MIGnews.com

"Шин Бет" сворачивает программу слежки за телефонами

Агентство внутренней безопасности "Шин Бет" прекратит отслеживание данных с мобильных телефонов граждан для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил в среду, 10 июня, глава комитета.

В середине марта правительство одобрило отслеживание телефонов "Шин Бет" в качестве экстренной меры, поскольку по Израилю стремительно распространялась эпидемия COVID-19.

Детали не уточнялись, однако сотрудники службы безопасности сообщали, что агентство отслеживало маршруты передвижения носителей вируса. Эта мера была оспорена в Верховном суде Израиля.

"Начиная с полуночи сегодня, "Шин Бет" будет недопустимо использовать отслеживание по телефонам в рамках борьбы с коронавирусом", - заявил Цви Хаузер, председатель комисии Кнессета по иностранным делам и обороне.

"Тот факт, что правительство решило на данный момент не придерживаться (такого) законодательства ... доказывает, что настойчивость нашего комитета по использованию альтернатив была принята во внимание", - добавил он.

Хаузер выразил надежду, что правительство найдет другие решения, обратившись к законопроекту только в случае "крайней необходимости, которая не может быть удовлетворена гражданскими средствами".

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 июня, в Израиле зарегистрировано 18 268 зараженных коронавирусом COVID-19.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:51
Израиль: 175 новых случаев коронавируса за сутки
20:25
Ганц встретился с главой МИДа Германии
20:06
Беременность и вирус COVID-19
19:31
Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ
19:18
Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат
18:38
14-летний убийца Янай Вейсмана получил пожизненный срок
18:09
Селин Дион перенесла выступления в Израиле
17:50
В Ливане призывают к разоружению "Хизбаллы"
17:47
Смотрич: веревка судебной системы затянет шею Нетаниягу
17:33
Медики выяснили, как COVID-19 влияет на сердце
17:17
40-летний мужчина домогался к подростку-харедим
16:47
Правительство еще не приняло решение по аннексии
16:16
Израильская певица подписала исторический контракт
16:08
ПА между молотом и наковальней
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  