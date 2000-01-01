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Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат | Фото:10.06 19:18   MIGnews.com

Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат

Несмотря на повторный рост случаев заболевания коронавирусом, в Тель-Авиве и других городах Гуш-Дана возобновят свою деятельность автобусы в шаббат.

Автобусы будут работать в Гиватаиме, Йехуд-Моноссоне, Кирьят-Оно, Рамат ха-Шароне, Шохаме и Тель-Авиве.

Несколько общественных деятелей харедим выразили возмущение из-за решения администраций.

Автобусы в шаббат бесплатны для жителей и финансируются муниципалитетами.

Тель-Авив является эпицентром повторной вспышки коронавируса со 129 новым случаями за неделю.


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