10.06 19:18 MIGnews.com
Тель-Авив: в городе снова запустят автобусы в шаббат
Несмотря на повторный рост случаев заболевания коронавирусом, в Тель-Авиве и других городах Гуш-Дана возобновят свою деятельность автобусы в шаббат.
Автобусы будут работать в Гиватаиме, Йехуд-Моноссоне, Кирьят-Оно, Рамат ха-Шароне, Шохаме и Тель-Авиве.
Несколько общественных деятелей харедим выразили возмущение из-за решения администраций.
Автобусы в шаббат бесплатны для жителей и финансируются муниципалитетами.
Тель-Авив является эпицентром повторной вспышки коронавируса со 129 новым случаями за неделю.
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