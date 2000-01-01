Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Смотрич: веревка судебной системы затянет шею Нетаниягу | Фото:10.06 17:47   MIGnews.com

Смотрич: веревка судебной системы затянет шею Нетаниягу

Член Кнессета от "Ямины" Бецалель Смотрич предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу об опасности "судебной диктатуры".

"Премьер-министр, веревка, которая сегодня обвивает шею поселений, - это та же веревка, которая затянется и на вашей шее. Не ожидайте справедливости", - сказал Смотрич.

Депутат также обвинил Верховный вуд в принятии крайне левых решений и поддержке "врага", а не собственных граждан.

"В течение многих лет так называемый Верховный суд нарушал права граждан и искажал законы Кнессета, чтобы они соответствовали прогрессивной и пост-сионистской повестке дня, которая всегда отдает предпочтение гражданским правам врага перед собственными гражданами его государства", - добавил Смотрич.

Он также предупредил суд, что "все диктатуры падут". "Рано или поздно люди восстанут, Кнессет примет закон, контроль вернется народу, и израильская общественность освободится от насильственного удушения."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:50
В Ливане призывают к разоружению "Хизбаллы"
17:33
Медики выяснили, как COVID-19 влияет на сердце
17:17
40-летний мужчина домогался к подростку-харедим
16:47
Правительство еще не приняло решение по аннексии
16:16
Израильская певица подписала исторический контракт
16:08
ПА между молотом и наковальней
15:52
Главы МИД ФРГ, Франции и Италии сделали заявление по Ливии
15:42
ОЭСР предсказала Израилю спад в экономике на 6,2%
15:31
Венесуэла – Иран, чего стоит братская помощь
15:27
В Швеции выяснили кто убил премьер-министра Улофа Пальме
15:10
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу  
14:54
Гутерриш: возможна глобальная продовольственная катастрофа
14:42
Раввин Друкман: аннексия – хорошо, мы должны быть счастливы
14:25
Галант распорядился приостановить предармейские курсы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  