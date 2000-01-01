10.06 17:47 MIGnews.com

Смотрич: веревка судебной системы затянет шею Нетаниягу

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Член Кнессета от "Ямины" Бецалель Смотрич предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу об опасности "судебной диктатуры"."Премьер-министр, веревка, которая сегодня обвивает шею поселений, - это та же веревка, которая затянется и на вашей шее. Не ожидайте справедливости", - сказал Смотрич.Депутат также обвинил Верховный вуд в принятии крайне левых решений и поддержке "врага", а не собственных граждан."В течение многих лет так называемый Верховный суд нарушал права граждан и искажал законы Кнессета, чтобы они соответствовали прогрессивной и пост-сионистской повестке дня, которая всегда отдает предпочтение гражданским правам врага перед собственными гражданами его государства", - добавил Смотрич.Он также предупредил суд, что "все диктатуры падут". "Рано или поздно люди восстанут, Кнессет примет закон, контроль вернется народу, и израильская общественность освободится от насильственного удушения."