Правительство еще не приняло решение по аннексии

Правительство Израиля еще не приняло решение по применению суверенитета над частями Западного берега, заявил министр иностранных дел Габи Ашкенази на пресс-конференции со своим немецким коллегой Хейко Массом.
Ашкенази неоднократно говорил об отсутствие решения и карт в ответ на вопросы о деталях плана аннексии. В соответствии с коалиционным соглашением между партией "Кахоль Лаван" и "Ликуд" Израиль может аннексировать части территорий после 1 июля, через три недели.
Чиновник добавил, что новые карты должны заполнить детали того, где именно заканчивается каждое поселение.
"Карта не является решением. Это будет основой для решения, которое мы примем", - сказал Ашкенази, подчеркнув, что он и заместитель премьер-министра Бенни Ганц знакомы с изучаемой территорией.
Ашкенази также отказался говорить о статусе палестинцев в случае аннексии. "Мы находимся в начале дискуссий ... Решение не принято. Сейчас немного рано. Как только решение будет принято, мы сможем сообщить подробности."
Помимо этого, он призвал Германию дождаться решения Израиля, прежде чем принимать шаги против аннексии.
Ранее сообщалось, что в среду, 10 июня, министр иностранных дел Германии Хейко Маас прибыл в Иерусалим, чтобы выразить "обеспокоенность" Евросоюза планами Израиля применить суверенитет над частями Западного берега.