Глава МИД Германии прибыл в Израиль из-за аннексии

"Германия и ее партнеры по Европейскому союзу привержены возобновлению переговоров и решению о двух государствах. В Израиле министр иностранных дел Маас также выразит обеспокоенность ЕС возможными последствиями аннексии", – сказано в заявлении МИД ФРГ.
Глава внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази перед тем, как провести переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бенни Ганцем.
В связи с прибытием Мааса семьи погибших и активисты провели демонстрацию перед зданием МИД в Иерусалиме. Демонстранты призвали главу внешнеполитического ведомства ФРГ прекратить вмешательство во внутренние дела Израиля путем финансирования "крайне левых израильских пропагандистских организаций".
"Мы призываем ваше правительство немедленно прекратить финансирование всех радикальных израильских политических организаций. Это финансирование высмеивает любые попытки найти мирное решение израильско-палестинского конфликта", – сказано в письме неправительственной организации Im Tirtzu.