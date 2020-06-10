10.06 14:12 MIGnews.com

Глава МИД Германии прибыл в Израиль из-за аннексии

אשכנזי לשר החוץ הגרמני: "אין מפות לסיפוח - אין כרגע כל החלטה" • @BarakRavid עם הדברים המלאים שאמר >> https://t.co/KDF5bN3nrH



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/STMjU29Zwh — חדשות 13 (@newsisrael13) June 10, 2020

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В среду, 10 июня, министр иностранных дел Германии Хейко Маас прибыл в Иерусалим, чтобы выразить "обеспокоенность" Евросоюза планами Израиля применить суверенитет над частями Западного берега.Об этом сообщает Аруц Шева.Европейский союз выступает категорически против аннексии, хотя страны ЕС по-прежнему не пришли к общему выводу, как реагировать, когда планы Израиля будут осуществлены."Германия и ее партнеры по Европейскому союзу привержены возобновлению переговоров и решению о двух государствах. В Израиле министр иностранных дел Маас также выразит обеспокоенность ЕС возможными последствиями аннексии", – сказано в заявлении МИД ФРГ.Глава внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази перед тем, как провести переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бенни Ганцем.В связи с прибытием Мааса семьи погибших и активисты провели демонстрацию перед зданием МИД в Иерусалиме. Демонстранты призвали главу внешнеполитического ведомства ФРГ прекратить вмешательство во внутренние дела Израиля путем финансирования "крайне левых израильских пропагандистских организаций"."Мы призываем ваше правительство немедленно прекратить финансирование всех радикальных израильских политических организаций. Это финансирование высмеивает любые попытки найти мирное решение израильско-палестинского конфликта", – сказано в письме неправительственной организации Im Tirtzu.