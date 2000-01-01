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Нони Мозес потерял миллиард шекелей 10.06 13:35   MIGnews.com

Нони Мозес потерял миллиард шекелей

Деловое издание The Globes  сообщает о хаосе, царящем в финансах израильского медиа магната Нони Мозеса, издателя газеты Едиот Ахронот.

24 мая Нони Мозес прибыл в иерусалимский окружной суд - на первые слушания по “делу 2000”, в котором он проходит в качестве обвиняемого. Мозеса обвинили в том, что он предлагал взятку премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Но это - не единственный процесс над Мозесом.

Иск к Мозесу подан семейством Юдковски - бывшими партнерами и давними врагами олигарха. В иске раскрываются новые подробности о финансовой ситуации Мозеса и его газеты.

По данным в исковом заявлении, Мозес потерял более миллиарда шекелей на торговле валютными фьючерсами на зарубежных рынках. Мозес - на грани банкротства. Он вкладывал в торговлю фючерсами свой личный капитал, и теперь, для того, чтобы покрыть расходы на защиту по “делу 2000” вынужден залезать в кассу газеты Едиот Ахронот.

Еще более серьезные обвинения - проблемные отношения между Мозесом и Банком Апоалим. Банк является держателем 34,1% акций Едиот Ахронот.  Банк помогает Мозесу не только закрывая “дыры” в бюджете издания, но оплачивая легальные издержки самого Мозеса.  Более того, представитель банка готов поддержать Мозеса в качестве главы предприятия - даже если он будет осужден и получит срок. Globes указывает на то, что подобная система отношений “является очень проблематичной”, поскольку банк дает Мозесу деньги, в а взамен получает “благоприятное освещение своей деятельности в прессе”.

Мозес владеет 24,1% акций Едиот Ахронот - но контролирует компанию благодаря поддержке  Мими Мозес-Нофех, владеющей еще 13,2% акций. Семья Юдковски владеет  9,1% акций газеты, и ее интересы в совете директоров представляет зять бывшего редактора газеты Дова Юдковски Давид Либер.

Отношения семей Юдковски и Мозес были плохими на протяжении нескольких десятилетий. В последнее время, однако, наблюдалось некое подобие “прекращения огня” - из-за переговоров о покупке акций сотрудников газеты и семьи Юдковски. Переговоры, однако, увенчались провалом. После этого адвокаты семьи Юдковски подали в суд и утверждают, что Мозес, при поддержке Мозес-Нофех, осуществляет в газете серию акций, нарушающих интересы других акционеров.

Нынешний раунд легальной битвы порожден тем фактом, что Мозес добился решения о финансировании своих расходов по процессу против Нетаниягу за счет средств газеты, на которые уже потрачено 1,35 миллиона шекелей, а также решением о том, что срок каденции Мозеса в качестве исполнительного директора компании продлен.


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