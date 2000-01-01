10.06 14:42 MIGnews.com

Раввин Друкман: аннексия – хорошо, мы должны быть счастливы

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Бывший депутат Кнессета и экс-министр по делам религий, глава йешивот Бней Акива раввин Хаим Друкман одобрил план по распространению суверенитета премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Об этом он сообщил в среду, 10 июня, в интервью радио "Кан Морешет".В частности, раввин Друкман сказал, что поддержал стремление Нетаняигу применить суверенитет, несмотря на то, что в соответствии с этим планом примерно 70% Иудеи и Самарии останется за пределами юрисдикции Израиля."Я поддерживаю суверенитет, даже если он будет применен всего лишь к частям Западного берега", – сказал он.Раввин также раскритиковал противников плана аннексии, добавив, что уступки Израиля перед Соединенными Штатами Америки, по условиям мирного плана, не являются "необратимыми"."В прошлую субботу был протест, в ходе которого они сказали, что применение суверенитета будет катастрофой. Почему катастрофа? Потому что тогда палестинское государство не может быть создано", – подчеркнул он.По его словам, несмотря на критику со стороны некоторых лидеров поселений и партии "Ямина", правые не будут противодействовать применению суверенитета над частями Иудеи и Самарии."Я не говорю от имени какой-либо партии. Суверенитет – это хорошо, и мы должны быть счастливы, что достигли этого момента 53 года спустя", – констатировал он.