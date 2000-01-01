10.06 12:06 MIGnews.com

Ликуд о последствиях отмены поста альтернативного премьера

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Партия Ликуд прокомментировала петицию в БАГАЦ движения за качество власти, потребовавшего отменить пост “альтернативного премьер-министра”.Движение за качество власти заявило: "Движение требует отмена изменения в законе, поскольку оно эксплуатируется премьер-министром Нетаниягу, пытающимся создать новый конституционный режим, с тем, чтобы защитить себя от криминальных обвинений, а также и Ганцем, исходящим из краткосрочных политических соображений корень которых - в отсутствии доверия к Нетаниягу”.В официальном комментарии партии, переданном в БАГАЦ сообщается о том, что Ликуд и Кахоль Лаван считают важным воплощение в жизнь положений коалиционного соглашения, достигнутого после трех кампаний выборов. Соглашение значительно сократило разрыв между позициями партий. Коалиционное соглашение покоится на многих балансах, и потому Ликуд и Кахоль Лаван считают крайне важным одобрение каждого пункта коалиционного соглашения.Стороны придают особое значение в сохранении соглашения об альтернативном премьер-министре. Ликуд и Кахоль Лаван просят БАГАЦ разрешить этот вопрос как можно быстрее. Ликуд настаивает на том, что у БАГАЦа нет полномочий для вмешательства в основные законы, принятые Кнессетом. Сувереном является народ, и законы могут быть изменены только избранными народом представителями.Авторы ответа Ликуда подчеркивают: “Ответ на эти петиции может привести к отмене достигнутых соглашений, решений и компромиссов и вынудит политическую систему пойти на четвертые выборы”.