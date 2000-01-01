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Охана: 14 задержаны за нападение в Цеелим, так и продолжим 10.06 11:01   MIGnews.com

Охана: 14 задержаны за нападение в Цеелим, так и продолжим

Министр внутренней безопасности Амир Охана выступил новой информацией о расследовании нападения на офицеров ЦАХАЛа в бедуинской деревне Бир Хадаж. На прошлой неделе в деревне были атакованы два офицера ЦАХАЛа, гнавшиеся за похитителями военного имущества с базы Цеелим.

Охана заявил: “Важные новости: Полицейские силы начали масштабную операцию по наведению порядка в Бир Хадаж. 14 человек арестованы.  Конфискованы три транспортных средства. Конфисковано оборудование и наличные деньги. Молодцы полиция, молодцы полицейские командиры, все те, кто ради наведения порядка. усиления управляемости защиты личной безопасности жителей Юга работает на местах.  Это - не единичный шаг, отныне так и будет продолжаться”.


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