10.06 10:29 MIGnews.com

"БАГАЦ совсем слетел с катушек"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн прокомментировал решение БАГАЦа об отмене закона о легализации форпостов.Эдельштейн заявил: "БАГАЦ совсем слетел с катушек. Он превратил себя в законодательную, исполнительную и юридическую ветви власти одновременно. Если БАГАЦ не признает ограничений, Кнессет обязан такие ограничения для него установить”.Министр по делам Иерусалим и еврейского наследия Рафи Перец заявил: “Ответ на отмену закона о признании форпостов - немедленный суверенитет Израиля в Иудее и Самарии. мы должны все наши силы бросить на то, чтобы это произошло как можно скорее”.Адвокат Итамар Бен Гвир, глава партии Оцма Йехудит заявил: “Несколько поколений израильских правительств (в том числе и последнее) виновны в отмене БАГАем закона о легализации форпостов. Вместо того, чтобы реформировать судейский мир и привести в БАГАЦ 15 судей с еврейской сионистской агендой играли в игры и думали, что им удается “менять тренды” в БАГАЦе”.Партнер Ликуда по коалиции, партия Кахоль Лаван, ограничилась следующим заявлением: “Закон о легализации форпостов противоречит конституционной ситуации в Израиле , и существовавшая в связи с этим юридическая проблема была известна и на момент принесения присяги Кнессетом. Мы уважаем решение БАГАЦа и побеспокоимся о том, чтобы оно было претворено в жизнь”.До выступления Оханы полиция Израиля сообщила об аресте двух бедуинов, подозреваемых в участии в нападении на двух офицеров ЦАХАЛа, пытавшихся предотвратить кражу на базе Цеелим на прошлой неделе.Задержанные обвиняются в незаконном проникновении в закрытую военную зону, краже и атаке с применением камней.Полиция ранее сообщила, что с помощью технических средств и данных полицейской разведки идентифицированы практически все участники инцидента. Несколько из них добровольно сдались полиции, некоторые продолжают скрываться в Негеве.Ранее министр обороны Бени Ганц прокомментировал инцидент на базе Цеелим, в ходе которого бедуины атаковали офицеров ЦАХАЛа, пытавшихся предотвратить кражу военного имущества.Ганц заявил: “После получения подробностей о последнем инциденте, в ходе которого произошел конфликт солдат ЦАХАЛа с гражданскими из числа членов бедуинской общины, я переговорил с министром внутренней безопасности Амиром Оханой. Он сообщил мне о том, что проинструктировал израильскую полицию жестко отнестись к этому инциденту. Он также рассказал мне о том, что готовит план действий в этом направлении и обсудит его со мной, когда план будет готов”.Ганц подчеркнул: “Кражи вооружений у ЦАХАЛа и конфронтации с солдатами ЦАХАЛа на юге будут жестко пресекаться”.