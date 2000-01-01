10.06 10:15 MIGnews.com

Саар: какая логика стоит за решениями БАГАЦа?

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Видный член Ликуда, депутат Кнессета Гидеон Саар подверг резкой критике решение БАГАЦа об отмене закона о легализации форпостов.Саар, в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил: "Результат нелогичен и тайминг этого решения порождает вопросы - почему такая поспешность с законом, принятым три с половиной года назад? Именно сейчас, за считанные недели до распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию?”Постановление БАГАЦа также прокомментировал депутат Ариэль Кельнер: “Как символично, что именно в день памяти жертв “Альталены” БАГАЦ отменяет закон о легализации поселений, цель которого - предотвратить изгнание евреев из своих домов в Земле Израилевой! Но, несмотря ни на что, еврейский дух восторжествует!”