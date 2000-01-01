10.06 08:42 MIGnews.com

Прокуратура требует 12 лет тюрьмы для израильского блоггера

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Газета Гаарец сообщает о том, что прокуратура требует наказания в виде 12 лет лишения свободы для блоггера Лори Шэм Тов. Шэм Тов обвиняется в в нарушении права на частную жизнь и в оскорблении ряда государственных чиновников в ее онлайн-публикациях.В ходе предварительных переговоров о сделке с правосудием защита Шэм Тов была поставлена перед фактом - прокуратура требует наказания в виде лишения свободы сроком более 10 лет. Офис прокуратуры отрицает эту информацию.В апреле 2017 года Шэм Тов, и еще двум блоггерам - Мот Лиебель и адвокату Цви Зеру были предъявлены обвинения. Все трое связаны между собой в социальных сетях. Дело изложено на 231 странице, против блоггеров выдвинуто, в общей сложности, 120 обвинений.Среди прочего, блоггеров обвиняют в серьезных преступлениях - заговоре против элементов системы социального обеспечения, правоохранительной и судебной систем, нарушении тайны личной жизни, оскорблении государственного служащего, оскорблении суда, публикации имен и фотографий несовершеннолетних. Шэм Тов также обвиняют в попытке шантажа. Она якобы угрожала опубликовать позорящие данные о частном адвокате в случае, если тот откажется сотрудничать с нею.Следует отметить, что большинство дел об оскорблении в сетях, шантаже и публикации личных данных заканчивались до сих пор условным приговором. 12 лет тюрьмы - это то наказание, которое получил, например, Таль Мор, задавивший насмерть велосипедиста.Несмотря на то, что преступления совершенное блоггерами считаются менее значимыми в криминальной иерархии, офис государственной прокуратуры решил подать обвинительные заключения в окружной, а не в мировой суд. Мировой суд не выносит приговоров более жестких, чем семь лет лишения свободы. Также, впервые в истории израильской юстиции, было принято решение об аресте трех подозреваемых до окончания судебного процесса. Обычно подобные решения выносятся при существовании реальной угрозы общественной безопасности, как в делах об убийствах или делах, связанных с тяжелым насилием. Только в прошлом месяце Шэм Тов была освобождена по приказу Верховного Суда. Она провела в предварительном заключении два года и три месяца.В то время как прокуратура именует дело Шэм Тов не иначе, как “дело о терроре в социальных сетях”, блоггерша называет происходящее “делом мести судей”. 25 из 100 поданных против нее жалоб - от судей различных инстанций. Одна из судей описывается в публикациях Шэм Тов как “феминистская судья” и “свихнувшаяся шлюха”. Другой судья жалуется на то, что Шэм Тов организовала под окнами его дома демонстрацию, участники которой называли его “марионеткой работников социального обеспечения”. Еще одна судья жаловалась на то, что его наградили “призом Да’аш за эффективное уничтожение родительских прав”, и писали про нее, что “в зале суда она предложила посылать родителей газовые камеры, а детей - в приюты”. В некоторых случаях на судей публиковались обидные карикатуры.По требованию государственной прокуратуры запрещена публикация лиц, подавших жалобы на Шэм Тов. По делу блоггерши в суде дали показания 20 свидетелей. Шэм Тов подала жалобу на адвоката, предоставленного ей государством. Теперь она будет защищать себя сама.Офис государственной прокуратуры, в ответ на запрос Гаарец заявил, что “не обсуждает в прессе сделок с правосудием”, и что блоггершу “судят за мошенничество и шантаж”.