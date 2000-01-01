10.06 07:44 MIGnews.com

Нетаниягу подаст петицию против Мандельблитта

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу , скорее всего, попытается оспорить решение юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Мандельблитт вновь отказал адвокатам Нетаниягу, попросившим отсрочки слушаний дел премьера.Мандельблиит подчеркнул, что в случае, если Нетаниягу не согласен с его решением, он должен подать петицию в Верховный Суд - и сделать это быстро.Источники в окружении Мандельблитта говорят, что его решение “основано, насколько это возможно, на отделении криминальных дел от политических обстоятельств, именно поэтому он относится ко всему процессу как к рутине, не зависящей от выборов”.Мандельблитт полагает, что с момента публикации материалов о том, в чем подозревают Нетаниягу и до даты проведения слушаний защита “получила достаточно времени для подготовки, даже с учетом особых обстоятельств дела”.Предполагается, что адвокат Нетаниягу, Амит Хадад, ответит на требование Мандельблитта утром 10 июня. Источники газеты Маарив из окружения Нетаниягу сообщают, что тот намерен оспорить решение Мандельблитта в БАГАЦе. Источники говорят: “Хадад подаст петицию в Верховный Суд в надежде, что тот изменит решение Мандельблитта”. Хадад будет аргументировать в пользу изменения решения ссылкой на большую загрузку премьер-министра в ходе предвыборной кампании, что не позволит ему полноценно подготовится к предварительным слушаниям.