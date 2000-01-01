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Нетаниягу подаст петицию против Мандельблитта 10.06 07:44   MIGnews.com

Нетаниягу подаст петицию против Мандельблитта

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу , скорее всего, попытается оспорить решение юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

Мандельблитт вновь отказал адвокатам Нетаниягу, попросившим отсрочки слушаний дел премьера.

Мандельблиит подчеркнул, что в случае, если Нетаниягу не согласен с его решением, он должен подать петицию в Верховный Суд - и сделать это быстро.

Источники в окружении Мандельблитта говорят, что его решение “основано, насколько это возможно, на отделении криминальных дел от политических обстоятельств, именно поэтому он относится ко всему процессу как к рутине, не зависящей от выборов”.

Мандельблитт полагает, что с момента публикации материалов о том, в чем подозревают Нетаниягу и до даты проведения слушаний  защита “получила достаточно времени для подготовки, даже с учетом особых обстоятельств дела”.

Предполагается, что адвокат Нетаниягу, Амит Хадад, ответит на требование Мандельблитта утром 10 июня. Источники газеты Маарив из окружения Нетаниягу сообщают, что тот намерен оспорить решение Мандельблитта в БАГАЦе. Источники говорят: “Хадад подаст петицию в Верховный Суд в надежде, что тот изменит решение Мандельблитта”. Хадад будет аргументировать в пользу изменения решения ссылкой на большую загрузку премьер-министра в ходе предвыборной кампании, что не позволит ему полноценно подготовится к предварительным слушаниям.


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