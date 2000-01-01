10.06 07:21 MIGnews.com

В Лондоне работала фабрика взрывчатки "Хизбаллы"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Британская газета Daily Telegraph сообщает о том, что осенью 2015 года секретная служба MI5 обнаружила на окраинах Лондона подпольную фабрику “Хизбаллы” по изготовлению взрывчатки.На фабрике в пакетах для льда было накоплено более трех тонн нитрата аммония - основного ингредиента для изготовления самодельных взрывных устройств.В связи с расследованием этого дела был арестован 40-летний мужчина, но ему не было предъявлено обвинений. Газета сообщает: “Секретная операция разведки предотвратила террористический заговор. Это было целью, а не криминальное преследование”.Фабрика была обнаружена спустя считанные месяцы после того, как правительство США, Британии и европейских государств заключили “ядерную сделку” с Тегераном. Это, по всей видимости, стало причиной того, чтоб британские власти не предали дело огласке.Фабрика была частью более обширного плана по совершению атак “Хизбаллы” в разных частях света. Статья в газете упоминает о том, что в тот период времени израильской разведкой были сорваны атаки “Хизбаллы” на Кипре, в Таиланде и в Нью-Йорке.Газета пишет, что дело “Хизбаллы” на Кипре очень напоминало то, что произошло в Лондоне. Агент “Хизбаллы” Хуссейн Хассан Абдалла был приговорен к 6 годам лишения свободы после того, как в его доме было обнаружено 8,2 тонны нитрата аммония.Telegraph пишет, что решение опубликовать историю было принято после того, как журналисты провели беседы более чем с 30 официальными лицами в Британии, Америке и на Кипре, занимавшимися подобного рода расследованиями. На Кипре нитрат аммония также хранился в пакетах для льда - очевидно, готовый к транспортировке.Лондонский заговор якобы находился на очень ранней стадии, и “цели еще не были намечены”. MI5 хотела проследить за цепочками связей “Хизбаллы” и “помешать злодейскому заговору Иран и его прокси”.Газета задает вопрос о том, почему информация о заговоре не была опубликована накануне публичных дебатов о запрещении “Хизбаллы” в качестве террористической организации в начале текущего года.