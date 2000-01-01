Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу будет присутствовать на слушании в октябре 10.06 21:40   MIGnews.com

Нетаниягу будет присутствовать на слушании в октябре

Адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявил, что его клиент будет присутствовать на предварительном слушании в октябре.

Тем не менее, СМИ сообщают, что Нетаниягу по-прежнему должен подать петицию в Высокий суд в ближайшие месяцы с просьбой о дополнительной задержке после того, как юридический советник правительства отклонил аналогичный запрос на прошлой неделе, пишет Timesofisrael.

Адвокат премьер-министра Амит Хадад критикует решение Мандельблитта отклонить их просьбу об отсрочке, утверждая, что из списка дел отсутствовали десятки документов, которые офис Мандельблитта предоставил ему для рассмотрения до слушаний 2 октября.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:21
Опубликован список основных угроз земной цивилизации
21:40
В Мальме полиция стреляла в предполагаемого террориста
20:52
Умер медик, пострадавший от огня ЦАХАЛа в мае
20:32
МИД Палестины: посол США помогает Израилю с "аннексией"
19:50
Тель-Авив третий в рейтинге по выбросам пластика на берег
19:30
В Аргентине напали на раввина
19:08
Загадочная судьба посланника КНДР
18:53
Жителю Иерусалима предъявлено обвинение - обокрал Младенова
18:33
Иран сдаст жителя США, обвиняемого в шпионаже для Хизбаллы
18:15
В Эшколе вспыхнули лесные пожары
17:31
Исследователи нашли способ делать топливо из отходов
17:12
Европа оказалась между молотом и наковальней
16:55
У входа военный трибунал задержан парень с бомбой
16:39
Иерусалим: обрушение стены на стройке, есть пострадавший
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus