Нетаниягу будет присутствовать на слушании в октябре
Адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявил, что его клиент будет присутствовать на предварительном слушании в октябре.
Тем не менее, СМИ сообщают, что Нетаниягу по-прежнему должен подать петицию в Высокий суд в ближайшие месяцы с просьбой о дополнительной задержке после того, как юридический советник правительства отклонил аналогичный запрос на прошлой неделе, пишет Timesofisrael.
Адвокат премьер-министра Амит Хадад критикует решение Мандельблитта отклонить их просьбу об отсрочке, утверждая, что из списка дел отсутствовали десятки документов, которые офис Мандельблитта предоставил ему для рассмотрения до слушаний 2 октября.