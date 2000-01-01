Дом Скрипаля - не туристический объект, власти его купят
В городском совете британского города Солсбери заявили о том, что готовы выкупить дом, в котором раньше жил российский разведчик Сергей Скрипаль, чтобы кто-то другой не превратил его в туристический объект.
По словам представителя городского совета Солсбери Алистера Канингема, такое решение было принято после того, как Скрипаль отказался возвращаться в этот дом.
Власти пояснили, что дом могли бы купить люди, которые превратили бы его в объект для туристов. Потому было принято решение выкупить здание, в котором были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет The Sun.
Соседи Скрипалей также выступают против того, чтобы дом превратили в туристический объект.
На данный момент у властей есть покупатель из Уайтхолла, готовый приобрести дом Скрипалей и использовать его по назначению.