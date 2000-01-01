Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зариф: США начали экономическую войну против Ирана 10.06 15:56   MIGnews.com

Зариф: США начали экономическую войну против Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США начали "экономическую войну" против Тегерана, поэтому он не может рассчитывать на безопасность".

Зариф также сообщил, что именно Израиль обладает ядерным оружием и угрожает его стране.

В совместном выступлении с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Зариф сказал, что "тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто ее закончит", пишет Ynetnews.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:39
Иерусалим: обрушение стены на стройке, есть пострадавший
16:20
На волоске от аварии: водитель заснул на трассе 90
16:10
Количество центрифуг в иранском Фордо превысило 1000
15:34
Специалисты Моссада помогли властям Британии
15:07
НАТО окажет помощь в обучении курдских сил пешмерга
14:45
Турецкий поджигатель судна у Хайфы хотел добраться в Европу
14:40
Сирийская оппозиция рассекретила тайники с ракетами Ирана
14:02
«Кахоль-Лаван» нацеливаются на правых избирателей
13:40
Амир Перец: Я буду победителем праймериз Аводы
13:20
Израиль: эффективность процедур по лечению бесплодия растет
12:40
Иордания осуждает ПА за отказ от финансовой поддержки
12:18
Советник Ганца: Слова Лапида обеспечат правым 17 мандатов
11:41
Иерусалим: на стройке обрушился этаж, ранен рабочий
11:37
Таль Руссо ушел из политической жизни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus