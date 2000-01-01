10.06 15:56 MIGnews.com
Зариф: США начали экономическую войну против Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США начали "экономическую войну" против Тегерана, поэтому он не может рассчитывать на безопасность".
Зариф также сообщил
, что именно Израиль обладает ядерным оружием и угрожает его стране.
В совместном выступлении с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Зариф сказал, что "тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто ее закончит", пишет Ynetnews
.
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