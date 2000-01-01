11.06 06:20 MIGnews.com

Загрязнение Хайфского залива уменьшилось наполовину

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Согласно национальному плану по снижению загрязнения от обширных промышленных зон в районе Хайфского залива в период 2015-2018 годов, количество выбросов летучих органических загрязнителей, в том числе многих канцерогенов, сократилось на 56% по сравнению с уровнем 2014 года. В 2018 году выбросы оксидов азота снизились на 26%, испарение частиц упало на 13%, а выбросы оксидов серы сократились на 10%.Данная информация указана в отчете Министерства по охране окружающей среды Израиля, опубликованном в понедельник.Министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин сказал, что он гордится динамикой по сокращению выбросов в сфере индустрии (загрязняющие заводы и транспорт), и “результаты будут и впредь улучшаться – для блага жителей региона“.Тем не менее, волонтерская организация Haifa Environmental Research Center опровергла выводы, заявив, что отчет “пропитан манипулятивной информацией”.