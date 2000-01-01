10.06 14:02 MIGnews.com

«Кахоль-Лаван» нацеливаются на правых избирателей

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Поскольку Израиль впервые в своей истории намерен провести повторные выборы, партия Кахоль Лаван рассматривает новую стратегию в своей второй попытке сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху.На выборах 9 апреля партия Кахоль Лаван - альянс левоцентристской фракции Еш Атид Яира Лапида, бывшего руководителя Генштаба ЦАХАЛ Бенни Ганца в Израиле и Телем бывшего министра обороны Моше Яалона - получил 1 125 881 голос, или 26,13%.В то время как партия получила такое же количество мест, как и Ликуд – 35, Ликуд победил при фактическом подсчете голосов. При этом Ликуд выиграл 26,46% голосов, или 1 140 370 бюллетеней.Хотя партия проводила кампанию на выборах в прошлом месяце в качестве Центристской альтернативы как левым, так и правым, поддержка Кахоль Лаван на выборах в 2019 году пришла в первую очередь за избирателей, которые в 2015 году голосовали за Сионистский Лагерь.На этот раз партия надеется привлечь больше правых избирателей.Согласно докладу Исраэль Ха Йом утром 10 июня, высокопоставленные чиновники партии Кахоль Лаван, анализирующие результаты предыдущих выборов, выразили разочарование тем, что партия не смогла добиться значительных успехов с правыми избирателями.Сообщается, что в преддверии выборов 17 сентября Кахоль Лаван планируют обратить свой взгляд на правых и отметить кандидатов, которые могут обратиться к правоцентристским избирателям.«Нет ничего плохого в том, чтобы быть левым, но это не то, что наша партия», - цитируется партийный чиновник. - У нас сейчас гораздо больше центристов и здравомыслящих правых, чем у Ликуда».В рамках новой стратегии на победу над правыми избирателями, три сине-белых депутата будут проводить кампании в городах, традиционно связанных с израильскими правыми.Сообщается, что Кахоль Лаван также рассматривают возможный союз с бывшим членом партии Наш дом Израиль и председателем партии Гешер Орли Леви, который не смог выиграть переизбрание на апрельских выборах.