10.06 12:40 MIGnews.com

Иордания осуждает ПА за отказ от финансовой поддержки

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Иорданские чиновники недовольны тем, как лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас управляет ПА в условиях финансового кризиса. Иордания обеспокоена тем, что кризис в ПА приведет к насилию, в том числе по отношению к иорданцам. Такой сценарий поставит под угрозу стабильность Хашимитского королевства, сообщает Israel Hayom.Высокопоставленный иорданский чиновник сказал, что Аббас отклонил предложение, которое решило бы проблему финансового кризиса в ПА. Источник добавил, что Аббас приказал представителям ПА не встречаться с израильскими чиновниками для решений проблемы. Это, по словам иорданца, может привести к краху автономии.Несколько дней назад лидер ПА Мухаммед Штайех сказал, что автономия как никогда близка к банкротству из-за своего отказа принимать налоги, перечисляемые ей из Израиля. Между тем, долги ПА перед Электрической компанией Израиля и местной водопроводной компанией оцениваются в миллиарды.Ранее в нынешнем году бывший министр финансов Израиля Моше Кахлон подписал распоряжение о вычете 42 млн шекелей (11 578 350 долларов США) – суммы, выплачиваемой террористам и их семьям, – из налогов, перечисляемых каждый месяц Палестинской администрации.Вычет осуществляется в соответствии с законом, принятым прошлым летом, и влияет на все платежи, произведенные в течение 2019 года. Израиль прекратит вычитать платежи, когда автономия прекратит финансирование убийств и увечий граждан Израиля.Между тем ПА платит своим наемным работникам только 50% от их зарплаты, чтобы продолжать выплачивать денежное содержание террористам в полном объеме.