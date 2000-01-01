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Яир Голан - Лиору Шляйну: над чем смеешься, идиот? 10.06 10:22   MIGnews.com

Яир Голан - Лиору Шляйну: над чем смеешься, идиот?

Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор в отставке Яир Голан жестко атаковал известного израильского сатирика и шоумена, сожителя депутата Кнессета Мейрав Михаэли Лиора Шляйна.

Голан, выступая на мероприятии  Тикун Лейл Шавуот в Герцлии критиковал постоянные атаки Шляйна в эфире сатирического шоу Гав Ха Ума против представителей ультра-религиозного сектора и так называемой “религиозной пропаганды”.

Голан заявил: “Я не знаю, что зацепило Лиора Шляйна, но он зациклен на “религиозной пропаганде”, и на том, насколько отвратительны ортодоксы, и тому подобное. Когда я слышу такие вещи, у меня внутри все переворачивается, и я спрашиваю, над чем смеешься, идиот, над нашим еврейским наследием? Я могу вам сказать только одно - из всего моего общения с ультрарелигиозным сектором я понял, что несмотря на громадную разницу в стиле жизни и ценностях они - мои братья”.


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