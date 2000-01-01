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flickr 10.06 09:20   MIGnews.com

Макрон и Трамп поздравили Мэй с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон позвонили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в пятницу, 9 июня, чтобы поздравить ее после того, как ее Консервативная партия выиграла большинство мест на национальных выборах.

Тереза Мэй заявила, что намерена возглавить правительство меньшинства, поддерживаемое Демократической партией Северной Ирландии.

"Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поздравить премьер-министра и сказал, что он рад, что она будет оставаться близким партнером", - говорится в заявлении пресс-секретаря офиса премьер-министра.

"Они согласились, что крепкая дружба между нашими странами имеет важное значение", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь сообщил, что Мэйи Трамп также согласились продолжить тесное сотрудничество между двумя странами.
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