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Австрия запретит бурки и паранджу с 1 октября | Фото: Thinkstock10.06 08:54   MIGnews.com

Австрия запретит бурки и паранджу с 1 октября

В пятницу, 9 июня, вступил в силу новый австрийский закон, который с 1 октября запретит ношение исламской вуали, полностью прикрывающей лицо, в общественных местах.

Запрет на бурку или другую одежду, скрывающую лицо, последовал за аналогичными действиями в других странах Европейского Союза, начиная с Франции в 2011 году.

В Австрии люди, нарушающие новый закон, могут быть оштрафованы на 150 евро (168 долларов США) в соответствии с законодательством, утвержденным парламентом в мае и подписанным президентом на этой неделе.

Другие меры включают ограничение распространения экстремистских материалов, а иммигранты обязаны подписывать "договор об интеграции".

12-месячная "интеграционная программа" будет включать курсы по "ценностям" и немецкому языку. Неспособность принять участие может привести к сокращению взносов в систему социального обеспечения.

Закон был инициирован центристским правительством на фоне решительной поддержки крайне правых и прибытия 90 000 беженцев с 2015 года.

"Великая коалиция" при канцлере Кристине Керне рухнула в прошлом месяце, и досрочные выборы были назначены на 15 октября.
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