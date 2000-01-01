10.06 21:30 MIGnews.com

Яалон: Суннитам плевать на палестинцев

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Большей частью арабский мир безразличен к израильско-палестинскому конфликту, заявил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон на шаббатнем культурном мероприятии около Тель-Авива 10 июня."Конфликт с палестинцами не интересует суннитский лагерь", - цитирует его 10-ый канал ИТВ."Трамп понимает, что конфликт начался еще до 1967-го и даже до 1948 года и что главная проблема имеет образовательный характер", - добавил Яалон, комментируя отношение американского президента к Израилю и палестинцам.Как уверен экс-министр, Дональд Трамп понимает, что "палестинцы не желают признавать наше право жить здесь в качестве государства еврейского народа".Яалон также прокомментировал свою роль на мирных переговорах."Я был на саммите в Акабе, и я видел попытку прийти к политическим переговорам", - сказал Яалон, имея в виду мирный саммит, который прошел в иорданском городе в феврале прошлого года.Что касается суннитских государств Персидского залива, то, как сказал бывший глава Минобороны, они "находятся с нами в одной лодке", однако касательно не арабо-израильского конфликта, а относительно иранской угрозы."За последние два года Саудовская Аравия не перечислила палестинцам ни доллара. Если вы спросите египетского президента ас-Сиси об Абу Мазене, то, возможно, он повторит слова Мубарака об Арафате – "сукин сын", - цитирует 10-ый канал Яалона..