Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Евросоюз осуждает Израиль | Фото: Estonian Foreign Ministry/Flickr10.06 20:09   MIGnews.com

Евросоюз отчитал Израиль за поселения

Европейский союз предупредил Израиль отказаться от планов построить тысячи новых единиц жилья в расположенных в Иудее и Самарии поселениях.

"Продолжающаяся политика расширения поселений в Израиле является незаконной, согласно международному праву, и еще сильнее осложняет перспективы жизнеспособности стратегии двух государств", - гласит опубликованное 9 июня заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Евросоюз напомнил о своей поддержке "согласованного регионального решения путем создания двух государств".

"Это единственный способ выполнить законные стремления обеих сторон и добиться справедливого и прочного мира", - также говорится в заявлении главы европейской внешней политики.

Напомним, что ранее на этой неделе комитет планирования гражданской администрации дал зеленый свет строительству нового поселения для эвакуированных жителей поселения Амона. Новое поселение будет создано на прилегающей к Шило в Самарии государственной территории.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:56
Катар: ХАМАС - не террористы
19:29
Израиль требует у ООН осудить ХАМАС за туннели под школами
18:38
Израильский туризм установил рекорд
17:46
Нигер и Сенегал отозвали послов из Катара
17:24
Два соруководителя аппарата Мэй уволились из-за выборов
16:30
ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН
15:47
У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш
15:21
Нападение на мирных жителей во время молитвы в Афганистане
14:57
Меркель готова к переговорам по Brexit
14:25
Бахрейн и Эр-Рияд согласны позицией Трампа по Катару
13:58
Великобритания: арестован причастный к теракту в Лондоне
13:19
Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"
12:51
Полиция Ирана арестовала 7 пособников террористов в Тегеране
11:56
Ангела Меркель "обеспокоена" ситуацией в Катаре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus