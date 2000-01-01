10.06 20:09 MIGnews.com

Евросоюз отчитал Израиль за поселения

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Европейский союз предупредил Израиль отказаться от планов построить тысячи новых единиц жилья в расположенных в Иудее и Самарии поселениях."Продолжающаяся политика расширения поселений в Израиле является незаконной, согласно международному праву, и еще сильнее осложняет перспективы жизнеспособности стратегии двух государств", - гласит опубликованное 9 июня заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.Евросоюз напомнил о своей поддержке "согласованного регионального решения путем создания двух государств"."Это единственный способ выполнить законные стремления обеих сторон и добиться справедливого и прочного мира", - также говорится в заявлении главы европейской внешней политики.Напомним, что ранее на этой неделе комитет планирования гражданской администрации дал зеленый свет строительству нового поселения для эвакуированных жителей поселения Амона. Новое поселение будет создано на прилегающей к Шило в Самарии государственной территории.