Израиль требует у ООН осудить ХАМАС за туннели под школами
Израиль выразил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций свой протест из-за молчания, которое ведомство сохраняет в отношении туннеля, обнаруженного под двумя школами в секторе Газа, которые находятся под управлением ООН.
С протестным письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совбезу обратился посол Израиля в ООН Данни Данон.
"Последнее обнаружение является очередным подтверждением безграничной жестокости ХАМАСа, подвергает опасности центры обучения и образования, а также использует детей в качестве живых щитов", - писал дипломат.
Он призвал Совет Безопасности ООН "решительно и недвусмысленно" осудить ХАМАС и злоупотребление боевиками гражданской инфраструктурой. Данон также потребовал, чтобы группировку признали террористической организацией.
"Совету крайне важно обеспечить, чтобы все институты ООН, и в особенности БАПОР, оставались нейтральными и боролись со злоупотреблениями со стороны террористических организаций", - резюмировал он.