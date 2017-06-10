Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль требует у ООН осудить ХАМАС за туннели под школами | Фото: Israel Defense Forces/Flickr10.06 19:29   MIGnews.com

Израиль требует у ООН осудить ХАМАС за туннели под школами

Израиль выразил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций свой протест из-за молчания, которое ведомство сохраняет в отношении туннеля, обнаруженного под двумя школами в секторе Газа, которые находятся под управлением ООН.

С протестным письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совбезу обратился посол Израиля в ООН Данни Данон.

"Последнее обнаружение является очередным подтверждением безграничной жестокости ХАМАСа, подвергает опасности центры обучения и образования, а также использует детей в качестве живых щитов", - писал дипломат.

Он призвал Совет Безопасности ООН "решительно и недвусмысленно" осудить ХАМАС и злоупотребление боевиками гражданской инфраструктурой. Данон также потребовал, чтобы группировку признали террористической организацией.

"Совету крайне важно обеспечить, чтобы все институты ООН, и в особенности БАПОР, оставались нейтральными и боролись со злоупотреблениями со стороны террористических организаций", - резюмировал он.




Текст письма был выложен в официальном "твиттере" израильского МИДа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:09
Евросоюз отчитал Израиль за поселения
19:56
Катар: ХАМАС - не террористы
18:38
Израильский туризм установил рекорд
17:46
Нигер и Сенегал отозвали послов из Катара
17:24
Два соруководителя аппарата Мэй уволились из-за выборов
16:30
ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН
15:47
У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш
15:21
Нападение на мирных жителей во время молитвы в Афганистане
14:57
Меркель готова к переговорам по Brexit
14:25
Бахрейн и Эр-Рияд согласны позицией Трампа по Катару
13:58
Великобритания: арестован причастный к теракту в Лондоне
13:19
Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"
12:51
Полиция Ирана арестовала 7 пособников террористов в Тегеране
11:56
Ангела Меркель "обеспокоена" ситуацией в Катаре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus