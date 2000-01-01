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Нигер и Сенегал отозвали послов из Катара | Фото: Thinkstock10.06 17:46   MIGnews.com

Нигер и Сенегал отозвали послов из Катара

Изоляция Катара на Ближнем Востоке усиливается. Последними странами, вставшими на сторону арабских государств, стали Нигер и Сенегал. Как пишет Reuters, из солидарности со странами Персидского залива, они отозвали своих послов из Катара.

Напомним, что ранее на фоне обвинений в поддержке разнородных террористических организаций, Ирана и Израиля о прекращении дипотношений с Катаром объявили ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Мальдивы, Йемен, Коморские острова, Маврикий и Мавритания, Иордания огранила уровень своей дипмиссии в эмирате, а власти Филиппин запретили своим гражданам работать в Катаре.

Кроме того, Габон выступил с осуждением провальной политики страны по борьбе с терроризмом.
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