Два соруководителя аппарата Мэй уволились из-за выборов
Из-за плачевных для Консервативной партии результатов парламентских выборов два соруководителя аппарата премьер-министра Терезы Мэй ушли в отставку. Об этом Ник Тимоти и Фион Холл сообщили 10 июня в своих официальных заявлениях.
"Для меня было большой честью работать в правительстве, и радостью - работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно", - говорится в заявлении Хилл.
Ее же коллега оказался более многословен. Взяв на себя ответственность за свою часть предвыборной кампании, Тимоти выразил сожаление на счет решения не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки для решения проблемы растущей стоимости социальных услуг.
В то же время он назвал Терезу Мэй единственным лидером, который понимает, "насколько британское общество сейчас расколото", и работает над преодолением этого раскола.