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Два соруководителя аппарата Мэй уволились из-за выборов | Фото: Thinkstock10.06 17:24   MIGnews.com

Два соруководителя аппарата Мэй уволились из-за выборов

Из-за плачевных для Консервативной партии результатов парламентских выборов два соруководителя аппарата премьер-министра Терезы Мэй ушли в отставку. Об этом Ник Тимоти и Фион Холл сообщили 10 июня в своих официальных заявлениях.

"Для меня было большой честью работать в правительстве, и радостью - работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно", - говорится в заявлении Хилл.

Ее же коллега оказался более многословен. Взяв на себя ответственность за свою часть предвыборной кампании, Тимоти выразил сожаление на счет решения не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки для решения проблемы растущей стоимости социальных услуг.

В то же время он назвал Терезу Мэй единственным лидером, который понимает, "насколько британское общество сейчас расколото", и работает над преодолением этого раскола.
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