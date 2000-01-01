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У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш | Фото: Montecruz Foto/Flickr10.06 15:47   MIGnews.com

У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш

Более 4 тысяч человек подписали обращение к градоначальнику британской столицы Садику Хану, чтобы он отменил проведение ежегодного марша к так называемому "Дню Аль-Кудс", проведение которого запланировано на 18 июня.

Если он это допустит, то это послужит поводом для местной еврейской общины задуматься и вызовет массу вопросов на счет его хваленой "приверженности борьбе с антисемитизмом", пишут авторы петиции - члены произраильской организации Северо-Западные друзья Израиля.

Марш был организован т.н. Исламской комиссией прав человека на фоне, как оказалось, не сильно освещенных новостей об отмене крупнейшего в Великобритании произраильского мероприятия – Ночи в честь Израиля, которую отказались проводить из-за угрозы терактов.

Стоит напомнить, что на прошлогоднем марше в Дне аль-Кудс то и дело мелькали флаги террористической группировки "Хизбалла", несмотря на что демонстрантам позволили беспрепятственно пройти через бизнес-квартал Лондона к посольству США. Кроме того, на ней звучали антисионистские и антиизраильские призывы, а также мелькали транспаранты с лозунгами "Мы все Хизбалла".
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