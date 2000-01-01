10.06 14:57 MIGnews.com

Меркель готова к переговорам по Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она предполагает, что Великобритания будет придерживаться своего плана переговоров по Brexit после неожиданных результатов выборов в стране, добавив, что она хотела бы быстро приступить к переговорам по поводу отделения Великобритании от Европейского союза.Выступая в Мехико вместе с мексиканским президентом Энрике Пеной Нието, Меркель заявила, что она готова к переговорам по Brexit, которые должны начаться в ближайшие дни.Канцлер Германии добавила, что Великобритания по-прежнему останется в Европе после Brexit и хочет, чтобы Объединенное королевство оставалось хорошим партнером стран-членов ЕС.