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flickr/The White House 10.06 14:25   MIGnews.com

Бахрейн и Эр-Рияд согласны позицией Трампа по Катару

Саудовская Аравия и Бахрейн приветствовали в субботу, 10 июня, требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы Катар прекратил поддерживать терроризм, но не ответили на призыв Государственного департамента США о необходимости смягчить давление на государство Персидского залива.

После разрыва связей с Катаром в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия заявила, что она привержена "решительным и быстрым действиям по прекращению всех источников финансирования терроризма" в заявлении государственному агентству новостей SPA.

Американский президент Дональд Трамп назвал Катар "исторически спонсором терроризма" и призвал эмират прекратить финансирование экстремистских группировок: "Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию", - сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом 9 июня.

Саудовская Аравия заявила, что ее действия следуют выводам арабского исламского саммита в прошлом месяце в Эр-Рияде, где Трамп выступил с речью об исламском экстремизме.

Трамп сказал, что он помог спланировать этот шаг против Катара, хотя высокопоставленный представитель администрации сказал Reuters в начале этой недели, что у США не было никакой информации от саудовцев или эмиратов о том, что они разорвут отношения с Катаром.
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