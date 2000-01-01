Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 10.06 13:19   MIGnews.com

Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою поддержку Катару в его противостоянии с другими странами Персидского залива, заявив, что Турция никогда не оставит изолированную, богатую газом страну.

Выступая на торжественном ужине по случаю Рамадана в Стамбуле, Эрдоган заявил в пятницу, 9 июня, что Турция предоставит еду и лекарства, чтобы помочь Катару ослабить свою изоляцию, несмотря на неудовольствие других народов.

Президент Турции также призвал Саудовскую Аравию и другие страны региона прекратить их санкции, отвергая обвинения этих стран о том, что Катар поддерживает террористические группировки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:51
Полиция Ирана арестовала 7 пособников террористов в Тегеране
11:56
Ангела Меркель "обеспокоена" ситуацией в Катаре
10:55
"Лондонские" террористы пытались снять 7,5-тонный грузовик
09:52
Полиция Испании арестовала арабскую антисемитку
09:20
Макрон и Трамп поздравили Мэй с победой на выборах
08:54
Австрия запретит бурки и паранджу с 1 октября
07:49
Столкновения на границе с Газой: убит боевик ХАМАСа
06:23
Банки ОАЭ перестали обслуживать террористов
05:38
Террорист Андерс Брейвик поменял имя
03:18
В Британии впервые обвенчали атеистов
02:48
Изнасилованная Романом Полански выступит в его защиту
01:34
Поклонники кино назвали самый величайший фильм всех времен
23:33
Впервые за 200 лет император отречется от престола
21:46
Под школой ООН обнаружился "туннель смерти"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus