10.06 13:19 MIGnews.com

Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою поддержку Катару в его противостоянии с другими странами Персидского залива, заявив, что Турция никогда не оставит изолированную, богатую газом страну.Выступая на торжественном ужине по случаю Рамадана в Стамбуле, Эрдоган заявил в пятницу, 9 июня, что Турция предоставит еду и лекарства, чтобы помочь Катару ослабить свою изоляцию, несмотря на неудовольствие других народов.Президент Турции также призвал Саудовскую Аравию и другие страны региона прекратить их санкции, отвергая обвинения этих стран о том, что Катар поддерживает террористические группировки.