10.06 11:56 MIGnews.com

Ангела Меркель "обеспокоена" ситуацией в Катаре

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, 9 июня, что она обеспокоена ситуацией в Катаре, добавив, что все страны Персидского залива, а также Иран и Турция, должны работать вместе, чтобы разрешить региональный спор.Меркель, которая выступала в Мехико вместе с мексиканским президентом Энрике Пеной Нието, сказала, что невозможно разобраться в "очень тревожной" ситуации, если не будут задействованы все региональные субъекты. Она добавила, что жизненно важно, чтобы государства Совета сотрудничества стран Залива работали вместе, чтобы положить конец кризису."Мы должны видеть, что политическое урегулирование конфликтов ... таких как ситуация в Сирии, таких как ситуация в Ливии или ситуация в Ираке, не произойдет, если некоторые игроки больше не будут вовлечены в диалог", - сказала она.Меркель отметила, что хочет, чтобы баланс сил поддерживался "разумно" в регионе, и что борьба с терроризмом будет стоять на повестке дня, когда лидеры G20 соберутся в следующем месяце в Гамбурге.