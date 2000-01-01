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Фото из архива 10.05 09:50   MIGnews.com

Макрон рассказал о позиции Европы к ядерному соглашению

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не отступится от соглашения, так как стремится к миру на ближнем востоке. Также Макрон осудил решение Трампа разорвать соглашение.

"Я сожалею о решении американского президента. Я полагаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе. Европейцы останутся верны соглашению по ядерной сделке с Ираном, потому что оно необходимо для сохранения стабильности на Ближнем Востоке", - передали слова Макрона на DW.

Помимо прочего, французский лидер выразил мнение, что стоило бы запретить Ирану изготовлять еще и баллистические ракеты.

Макрон заверил, что пытался убедить Трампа не разрывать сделку полностью, однако это не особо помогло. Тем не менее, президент назвал глупым полностью избавляться от договора, если кто-то один его покинул, нужно просто заменить его.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из ядерного соглашения с Ираном, которое временно гарантировало исламской республике иммунитет от санкций за производство ядерного оружия. И, хотя выход одной из западных стран не разрушит мир, в Тегеране в отношении США начались протестные акции, а глава страны публично недвусмысленно оскорбил Трампа на телевидении.
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