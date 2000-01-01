Макрон рассказал о позиции Европы к ядерному соглашению
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не отступится от соглашения, так как стремится к миру на ближнем востоке. Также Макрон осудил решение Трампа разорвать соглашение.
"Я сожалею о решении американского президента. Я полагаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе. Европейцы останутся верны соглашению по ядерной сделке с Ираном, потому что оно необходимо для сохранения стабильности на Ближнем Востоке", - передали слова Макрона на DW.
Помимо прочего, французский лидер выразил мнение, что стоило бы запретить Ирану изготовлять еще и баллистические ракеты.
Макрон заверил, что пытался убедить Трампа не разрывать сделку полностью, однако это не особо помогло. Тем не менее, президент назвал глупым полностью избавляться от договора, если кто-то один его покинул, нужно просто заменить его.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из ядерного соглашения с Ираном, которое временно гарантировало исламской республике иммунитет от санкций за производство ядерного оружия. И, хотя выход одной из западных стран не разрушит мир, в Тегеране в отношении США начались протестные акции, а глава страны публично недвусмысленно оскорбил Трампа на телевидении.