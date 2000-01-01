Нетаниягу - Путину: Израиль продолжит противостоять Ирану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил:
"Я закончил сейчас встречу с президентом Путиным, длившуюся около десяти часов. Мы приняли участие в параде Победы и других, весьма впечатляющих мероприятиях, и, конечно же, провели хорошие и полезные переговоры.
На этих переговорах я представил свое мнение по таким вопросам, как тайный ядерный архив Ирана и, конечно же, нынешняя напряженность.
Я заявил, что долг и право Израиля - защищаться от иранской агрессии против нашего государства, идущей с территории Сирии. Иранцы открыто заявляют, что намереваются напасть на нас, они пытаются переправить туда военные силы и смертоносное оружие для совершения атаки на Израиль в рамках своей стратегии уничтожения нашего государства.
Я сказал президенту Путину, что право каждого государства и, безусловно, право Израиля - предпринять необходимые шаги для защиты от этой агрессии. Я думаю, что все вопросы были освящены мной открыто и прямо, и это важно. Это всегда очень важно для безопасности Израиля, а особенно сейчас".