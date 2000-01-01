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Нетаниягу - Путину: Иран стремится к уничтожению Израиля | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.10.05 07:51   MIGnews.com

Нетаниягу - Путину: Иран стремится к уничтожению Израиля

Вчера в Кремле состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В начале беседы премьер-министр Нетаниягу сказал:

"Благодарю вас, господин президент. Мне трудно описать вам глубину моих впечатлений от церемонии, посвященной победе над нацистами.

Мы в Израиле ни на минуту не забываем об огромной жертве, которую принёс русский народ, и о цене, которую заплатила Красная армия за победу над нацистским монстром.

На трибуне между мной и вами сидел ветеран войны, один из освободителей Освенцима. Мы никогда не забываем о значении той огромной жертвы, которую принесли эти солдаты вместе с полумиллионом еврейских солдат Красной Армии. Они сражались за судьбу России, человечества и нашего народа, еврейского народа.

Мы также не забываем о великом уроке необходимости вовремя противостоять идеологии убийств. Это невероятно, но через 73 года после Холокоста есть страна на Ближнем Востоке, Иран, которая призывает уничтожить еще шесть миллионов евреев.

Разница заключается в том, что теперь у нас есть государство, и я очень ценю возможность обсудить с вами региональные проблемы, попытки, как вы сказали, разрешить кризисные ситуации, устранить угрозы разумным и ответственным образом.

В заключение хочу сказать, что очень взволнован тем, что вы пригласили меня как главу правительства Израиля, как главу еврейского государства на этот Парад, что сегодня упомянули о Катастрофе еврейского народа. Это еще одно свидетельство глубокой связи между двумя нашими народами, и я благодарю вас за это".
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