СМИ: Иран не предупредил режим Асада об атаке на Израиль
Иранские силы в Сирии не просили разрешения у режима Асада атаковать израильские объекты. Второй телеканал израильского ТВ сообщает, что Иран не предупредил сирийских лидеров о своем решении обстрелять позиции Израиля на территории Голанских высот.
Отмечается, что в Дамаске обеспокоены политикой Ирана, в которой для нападений на Израиль используется "сирийская почва".
Кроме того, российские власти также недовольны укреплением Ирана в Сирии. По информации телеканала, Москва не намерена мешать Израилю, осуществлять военные операции против Тегерана.