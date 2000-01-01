10.05 21:50 MIGnews.com

СМИ: Иран не предупредил режим Асада об атаке на Израиль

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Иранские силы в Сирии не просили разрешения у режима Асада атаковать израильские объекты. Второй телеканал израильского ТВ сообщает, что Иран не предупредил сирийских лидеров о своем решении обстрелять позиции Израиля на территории Голанских высот.Отмечается, что в Дамаске обеспокоены политикой Ирана, в которой для нападений на Израиль используется "сирийская почва".Кроме того, российские власти также недовольны укреплением Ирана в Сирии. По информации телеканала, Москва не намерена мешать Израилю, осуществлять военные операции против Тегерана.