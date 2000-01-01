С-300 могут подвергнуться атаке при передаче сирийцам

Дело в том, что после выхода американцев из ядерной сделки жизнь на Ближнем Востоке сильно пошатнулась. Израиль намерен вступить в прямое военное столкновение с Ираном. Только вот российские С-300 – серьезная проблема, которая создает преграды для израильской авиации наносить воздушные удары по иранским войскам.
Багдасаров говорит, что эти комплексы могут закрыть самые опасные участки пролета авиации и направить свое действие на коридоры, которые используют самолеты ударной авиации Израиля и западной коалиции во главе с США.