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С-300 могут подвергнуться атаке при передаче сирийцам 10.05 20:51   MIGnews.com

С-300 могут подвергнуться атаке при передаче сирийцам

Российский военный эксперт и востоковед Семен Багдасаров допускает, что Израиль может решиться совершить атаку на российские ЗРК С-300, когда их будут передавать сирийским военным.

Он придерживается такого мнения из-за недавней атаки авиации Израиля на иранские военные формирования. То есть, Тель-Авив и дальше намерен осуществлять атаки на территории арабской страны. Вероятно, что одной из целей ВВС Израиля могут быть и С-300.

Дело в том, что после выхода американцев из ядерной сделки жизнь на Ближнем Востоке сильно пошатнулась. Израиль намерен вступить в прямое военное столкновение с Ираном. Только вот российские С-300 – серьезная проблема, которая создает преграды для израильской авиации наносить воздушные удары по иранским войскам.

Багдасаров говорит, что эти комплексы могут закрыть самые опасные участки пролета авиации и направить свое действие на коридоры, которые используют самолеты ударной авиации Израиля и западной коалиции во главе с США.
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