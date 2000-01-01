10.05 19:55 MIGnews.com

Нетаниягу подтвердил авиаудары Израиля по Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что силы ЦАХАЛа атаковали позиции Тегерана и режима Асада в Сирии в ответ на серьезную эскалацию Ирана. Глава правительства подтвердил, что Израиль несет ответственность за серию авиаударов по Сирии.В четверг вечером, 10 мая, Нетаниягу заявил:"Иран пересек красную линию. Мы действовали соответственно. ЦАХАЛ провел масштабную операцию против иранских военных объектов в Сирии. Благодаря подготовке наших военных Иран потерпел неудачу".Ранее пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по более чем 50 иранским целям на территории Сирии. Это стало ответом на иранский ракетный обстрел израильских позиций на территории Голанских высот.По сообщению представителя ЦАХАЛА, по Израилю были выпущены 20 ракет, которые были сбиты системой "Железный Купол". Обстрел произошел с сирийской территории, иранским подразделением "Аль Кудс". В результате обстрела жертв и разрушений нет.