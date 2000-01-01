Президент Португалии лоббирует смену пола с 18 лет
Власти Португалии приняли решение не спешить с разрешением проводить коррекцию пола и смену фамилии лицам моложе 16 лет без медицинских консультаций. Сообщается, что вето на соответствующий законопроект наложил президент Марселу Ребелу ди Соза.
Португальский парламент принял документ в апреле. Глава государства хочет, чтобы минимальный возраст в этом случае был поднят до 18 лет.
В соответствии с предлагаемым законом для лиц в возрасте от 16 до 18 лет желающим изменить пол потребуется одобрение их родителей или опекунов, пишет BBC.
Парламент может либо внести поправки в закон в соответствии с предложениями президента, либо подтвердить действующее законодательство с одобрения абсолютного большинства депутатов. В этом случае президент будет обязан подписать закон.