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Президент Португалии лоббирует смену пола с 18 лет 11.05 04:14   MIGnews.com

Президент Португалии лоббирует смену пола с 18 лет

Власти Португалии приняли решение не спешить с разрешением проводить коррекцию пола и смену фамилии лицам моложе 16 лет без медицинских консультаций. Сообщается, что вето на соответствующий законопроект наложил президент Марселу Ребелу ди Соза.

Португальский парламент принял документ в апреле. Глава государства хочет, чтобы минимальный возраст в этом случае был поднят до 18 лет.

В соответствии с предлагаемым законом для лиц в возрасте от 16 до 18 лет желающим изменить пол потребуется одобрение их родителей или опекунов, пишет BBC.

Парламент может либо внести поправки в закон в соответствии с предложениями президента, либо подтвердить действующее законодательство с одобрения абсолютного большинства депутатов. В этом случае президент будет обязан подписать закон.
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