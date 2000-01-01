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11.05 07:16   MIGnews.com

Нападки Развозова на финансовую комиссию Кнессета

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") резко осудил решение финансовой комиссии Кнессета перечислить 80 миллионов шекелей для финансирования изучения Торы и еврейской ортодоксальной культуры.

"Пользуясь сложной обстановкой в сфере безопасности в нашей стране, абсолютно потеряв совесть, ультраортодоксальные партии добились увеличения бюджета для своих учебных заведений, в которых не преподают базовые предметы. Более того они хотят углубить изучение Торы, тем самым ещё больше увеличивая разрыв в образовании между религиозным и светским населением".

Заседание комиссии прошло в понедельник,7 мая, где было и принято решение о переводе вышеупомянутых средств.

По мнению депутата это произошло ещё и по той причине, что нынешнее правительство не в силах устоять перед постоянным шантажом ультраортодоксальных партий,которые капля за каплей выдавливают соки из действующей коалиции.
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